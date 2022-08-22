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Öğretmenler Ankara'da Taban Maaş Hakkı için toplanıyor

Öğretmenler Ankara'da Taban Maaş Hakkı için toplanıyor

TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezinde toplanacak olan öğretmenler yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce "Taban Maaş Hakkımız Geri Verilsin" talebiyle eylem gerçekleştirecek...

Özel okullarda görev yapan öğretmenler sendikal örgütlenmeye giderek “Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasını” kurdu. Çoğun asgari ücretin altında maaş alan öğretmenlerin ilk toplantısı ise 30 Ağustos’ta gerçekleşecek.

TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezinde toplanacak olan öğretmenler yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce "Taban Maaş Hakkımız Geri Verilsin" talebiyle eylem gerçekleştirecek. 

Bu kapsamda bir de açıklama yapan sendika şu ifadeleri kullandı:

“Özel öğretim kurumlarında denetimlerin yeterli şekilde ve liyakat ile yapılmaması, kurum sahiplerinin kâr hırsıyla hareket etmesi sebebiyle bu kurumlarda çalışan eğitim emekçilerinin ücretleri enflasyon karşısında tamamen erimiştir. 

‘Özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık ve sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarından az ücret verilemez’ ifadesini içeren, 5580 sayılı Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrasının 2014'te yürürlükten kaldırılması, özel öğretim kurumlarında çalışan emekçilerin yaşadığı ekonomik problemlerin katmerlenmesine sebep olmuştur. Binlerce eğitim emekçisi asgari ücretle ya da asgari ücretin altında kalan ücretlerle yoğun mesailerle çalışmaya mahkum edilmiştir. 

Aşağıda imzası bulunan kişiler ve kurumlar olarak Öğretmen Sendikasının "Taban Maaş Hakkımız Geri Verilsin" kampanyası kapsamında, 5580 sayılı yasanın ilgili maddesinin tekrar yürürlüğe konmasına yönelik talebini destekliyoruz.”

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