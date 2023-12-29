Patronların asgari ücret teklifi ortaya çıktı

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 17 bin TL olarak belirlenen asgari ücret için tekliflerinin 18 bin TL olduğunu, işveren temsilcisinin ise 16 bin 300 TL teklif ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğini belirten Ağar, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 bin lira olmasını istedi. İşveren kabul etti'' dedi.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlendi. Rakam konusunda işçi ve işveren temsilcisinin anlaşamaması üzerine devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği ortaya çıktı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren temsilcilerinin 16 bin 300 lira, işçi temsilcilerinin ise 18 bin lirada direttiğini kaydeden Ramazan Ağar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 bin lira olmasını istedi. İşveren kabul etti" dedi.

"ERDOĞAN 17 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMESİNİ İSTEDİ"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, asgari ücret zammının perde arkasını anlattı. Ağar, "Çalışma Bakanı, Türk İş Temsilcisi Ergün Atalay ve TİSK Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaklaşık 1.5 saat görüştü. Daha sonra Çalışma Genel Müdürü, ben ve TİSK Genel Sekreteri de toplantıya dahil olduk. Görüşmeler devam ederken, işveren kesimi ücretin 16 bin 500 liraya çıkarılmasını son fiyat önerileri olarak belirtti. Cumhurbaşkanı da bunun 17 bin liraya yükseltilmesini istedi. Nihayet onlar 17 bin liraya 'Evet' dedi." ifadelerini kullandı.

"İŞVEREN GÖNÜLSÜZ 'EVET' DEDİ"

Ağar sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ücretin en az 18 bin lira olması yönünde karar almıştık. 18 bin lira dedik ama işveren temsilcileri bunun üzerine çıkamayacaklarını söyledi. Kabul edilmemesi halinde şerh koyacağımızı da söyledik. Cumhurbaşkanının araya girmesiyle işveren de miktarın 17 bin lira olmasına gönülsüz de olsa 'evet' dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAYESİNDE 700 LİRAYI ALDIK"

Genel başkanımız Ergün Atalay'ın 18 bin liradan az olmaması için diretmesi, işverenin 16 bin 300'de kaldığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı devreye girmese belki 700 liralık zammı almamız mümkün olmayabilirdi. Ergün Atalay, 18 bin liradan az asgari ücreti kabul etmeyeceğimizi, muhalefet şerhi koyacağımızı, 18 binden az olması halinde imza atmayacağımızı biz de söyledik. İşveren de kendine göre hesap yapıyor. Burada cumhurbaşkanıyla görüşme imkanı olmasaydı belki de bu 17 bin lira da olmayabilirdi."

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Öte yandan brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

Sözcü