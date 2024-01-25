Seçim öncesi bir ek zam daha mı ? Ünlü ekonomist açıkladı

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut milyonlarca emekli için yerel seçim müjdesini canlı yayında verdi.

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma geçerken, emekliye ve memura yapılan yeni yıl zamları milyonlarca hak sahibini hüsrana uğratmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye yapılacak zam oranıyla ilgili açıklamasında "2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz" demiş ancak emekliye verilen zamlar beklentinin altında kalmıştı.

Ancak Erdoğan'ın "2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz" sözlerinin altında yatan ayrıntıyı ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı.

Sözcü TV canlı yayınına katılan Zelyut, AK Parti iktidarının Mart 2024 seçimleri öncesinde maaşlara bir kez daha zam yapma beklentisinde olduğunu ifade etti ve bu konuda belirli bir tarih öne sürdü.

Sözcü TV'deki canlı yayında Zelyut, "Enflasyonun artış gösterdiği, yabancı sermaye girişinin düşük olduğu, kurun istikrarlı bir şekilde tutulamadığı bir dönemde maliyetlerin sanayide yükseldiği bir süreçten geçiyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

Zelyut, "Mart başında zam olacak mı?" sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanarak görüşlerini belirtti: "Mart ayı başında bir zam olabileceğini bekliyorum. Bu dönemde, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na oy geçişi engellenmek istenebilir."