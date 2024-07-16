Sektörel asgari ücret iddiası olay oldu; ilk itiraz geldi

Türkiye'de hem açlık hem de yoksulluk sınırı altında eriyip giden asgari ücret için sunulan "sektöre göre asgari ücret" çözümü için ilk itiraz Uluslararası Çalışma Örgütü'nden geldi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, gazetecilerle yaptığı toplantıda haziran ayında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO’nun 112. Çalışma Konferansı’nda alınan kararlar ve tartışılan gündem maddelerine ilişkin bilgi verdi.

“Talep eden ülkelere tavsiyede bulunuyoruz”

HaberTurk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığına göre Yasser Hassan, gazetecilerin soruları üzerine, asgari ücretin hassas bir konu olduğunu, üye ülkeler tarafından ILO’nun asgari ücretle ilgili tavsiyesi sorulduğunda tavsiye mahiyetinde katkı verdiklerini söyledi.

Türkiye’den de işçi, işveren ve hükümetten oluşan taraflardan talep gelmesi halinde tavsiyelerde bulunabileceklerini belirten Hassan, asgari ücretle ilgili değerlendirme yapılırken, yaşam maliyetine uygunluğunun yanı sıra işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü açısından kabul edilebilir olup olmadığı gibi hususlara da bakılması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Hassan, konunun bir de enflasyon boyutu bulunduğunu vurguladı.

Asgari ücretin bir siyasi karar olduğuna da dikkati çeken Hassan, çünkü enflasyon olunca bu kez kısır döngüye girildiğini söyledi. Dünyada asgari ücretle ilgili farklı örnekler bulunduğunu, bazı ülkeler daha sık aralıklarla düşük oranlı artışlar yaparken, bazı ülkelerin daha uzun aralıklarla daha yüksek artışlar yaptığını kaydetti.

Asgari ücrette bir İrlanda örneği bulunduğunu ifade eden Hassan, 2008-2009 krizi sırasında şirketlerin rekabet gücünü korumak için İrlan’da da ücretlere üst sınır belirlendiğini anlattı.

Asgari ücretle ilgili net bir tavsiye verilemeyeceğini, “Yüzde şu kadar oranda artış yapılmalı” denilemeyeceğini belirten Yasser Hassan, asgari ücretin çok karmaşık bir konu olduğunu, başka bir ülkenin de örnek gösterilemeyeceğini dile getirdi.

“Sektörel asgari ücrete sıcak bakmıyoruz”

Hassan, ILO’nun asgari ücretle ilgili iki sözleşmeden 1928 tarihli 26 Sayılı Sözleşme’nin Türkiye tarafından onaylandığını ama 1970 tarihli 131 Sayılı Asgari Ücret Tespit Sözleşmesi’nin onaylanmadığını hatırlattı. Hassan, Türkiye 131 Sayılı Sözleşme’yi onaylarsa teknik tavsiye sunmaya hazır olduklarını, halen Meksika, birçok Avrupa Birliği üyesi ve Güney Afrika ile çalıştıklarını kaydetti.

Yasser Hassan, ILO’nun tavsiyede bulunabilmesi için işçi, işveren veya hükümetten birinin değil üçünün de talepte bulunması gerektiğini, böyle bir talep gelmesi halinde ILO’nun Cenevre’deki merkezinden de destek isteyebileceklerini söyledi. “Biz asgari ücret yıllık enflasyonla aynı oranda artmalıdır demiyoruz” diyen Hassan, asgari ücret artırılırken işsizliğe yol açma ihtimalinin de göz önüne alınması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de zaman zaman bölgesel ve sektörel asgari ücret tartışmaları yaşanıyor. Hassan bu konudaki soru üzerine, sektörel bazlı asgari ücrete sıcak bakmadıklarını, asgari ücretin ülkedeki genel işgücünü kapsaması gerektiğini ifade etti.

ILO konferansında Türkiye’deki toplu pazarlık sorunları da konuşuldu

Yasser Hassan, ILO’nun Çalışma Konferansı’nda Türkiye’deki örgütlenme, toplu pazarlık sorunlarının da gündeme geldiğini belirterek, Türkiye'nin bu alandaki gelişimine destek olmak istediklerini söyledi. ILO’nun rolünün tavsiye nitelikli olduğuna dikkat çeken Hassan, ILO olarak Türkiye’de çocuk işçiliği, mevsimlik işçiler, geçici koruma altındaki Suriyeliler başta olmak üzere çeşitli programlar yürüttüklerini anlattı.