SGK, 75 uzman yardımcısı alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu'na merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alımı yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.
SGK uzman yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır ?
Başvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.
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