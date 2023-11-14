SGK uzmanı zam sonrası en düşük emekli maaşını açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emeklinin beklediği zam oranını paylaşırken, 7.500 TL olan en düşük emekli maaşının da zam sonrası tahminini açıkladı. Ancak Erdursun bu zam açıklamasıyla birlikte çok sayıda emeklinin yüzleşmek zorunda kalacağı kötü haberi de verdi.

Türkiye'de her geçen gün artan hayat pahalılığı ile vatandaşın geçim sıkıntısı çıkmaza girerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun milyonlarca emekliyi maaş zammında dezavantaj sağlayacak ayrıntıyı açıkladı.

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği enflasyon farkı için "yüzde 40 fark verilecek" diyen Özgür Erdursun, çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenlerin emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşeceğini açıkladı.

Erdursun, "1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama %40 oranında enflasyon farkı verilecek. 7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor! Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek!" dedi.

X hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun şunları yazdı:

"1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama %40 oranında enflasyon farkı verilecek.

7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor!

Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek!"