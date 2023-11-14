  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. SGK uzmanı zam sonrası en düşük emekli maaşını açıkladı

SGK uzmanı zam sonrası en düşük emekli maaşını açıkladı

SGK uzmanı zam sonrası en düşük emekli maaşını açıkladı
Güncelleme:

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emeklinin beklediği zam oranını paylaşırken, 7.500 TL olan en düşük emekli maaşının da zam sonrası tahminini açıkladı. Ancak Erdursun bu zam açıklamasıyla birlikte çok sayıda emeklinin yüzleşmek zorunda kalacağı kötü haberi de verdi.

Türkiye'de her geçen gün artan hayat pahalılığı ile vatandaşın geçim sıkıntısı çıkmaza girerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun milyonlarca emekliyi maaş zammında dezavantaj sağlayacak ayrıntıyı açıkladı.

 Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği enflasyon farkı için "yüzde 40 fark verilecek" diyen Özgür Erdursun, çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenlerin emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşeceğini açıkladı.

Erdursun, "1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama %40 oranında enflasyon farkı verilecek. 7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor! Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek!" dedi.

X hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun şunları yazdı:

"1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama %40 oranında enflasyon farkı verilecek.

7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor!

Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek!"

Etiketler özgür erduırsun sgk uzmanı sosyal güvenlik uzmanı en düşük emekli maaşı emekli maaşı en düşük maaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sakar soyguncu yanlışlıkla kendini vurdu
Hamas, İsrail tanklarını vurduğu anları paylaştı
Bahçeli'den AYM Başkanı için skandal ifade: ''Kandil'e git''
Vali yardımcısına taciz davası
İYİ Parti için olay olacak MHP iddiası
İçişleri'nden deniz altı uyuşturucu operasyonu
Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı
Türkiye'nin iki yeni güzeli belli oldu: İşte Best Model of Turkey'in kazananları
Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi
İki günlük yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum