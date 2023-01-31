SGK'dan milyonlara EYT'siz emeklilik imkanı

EYT'liler emekli olmak için gün sayarken SGK'nın aldığı kararla Bağ-Kur ya da emekli sandığıyla bir ilişiği olmayan ev hanımları da emekli olabilme imkanına sahip oldular.

Türkiye'de milyonlarca EYT mağduru Meclis'e gelen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emeklilik hayali kurarken SGK'dan milyonlarca kişiyi sevindiren bir karar geldi.

tv100'ün haberine göre; öncelikle ev hanımlarının emekli olabilmesi için 20-25 yıl boyunca eşiyle evli kalmış olması gerekiyor.

Bununla birlikte bazı özel koşullar da açıklandı. Ev hanımları, sigortalı çalışma hayatından uzak kalsa da evde üstlendikleri tüm işlerin sorumluluğu, emeklilik hakkı kazanmaları için yeterli bir sebeptir.

- SGK ile herhangi bir bağının herhangi bir girişinin yapılmamış olması ya da çok kısa bir süre için SGK ile bir bağlantısı olmuşsa da çok az bir prim günü ödenmiş olmasıyla birlikte bağlantının tamamen ortadan kalkması

Bu şartları karşılayan ev hanımlarının emekli olma imkanı bulunuyor. Kadınlar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler..