''Suriyeliler olmasaydı fabrikalar dururdu''

Son dönemde artan Suriyeli mültecilerle yaşanan gerginlik olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, sağduyu çağrısında bulundu.

Kaynak, Türkiye'nin 3 milyon Suriyeliyi beşeri sermaye olarak görmesi gerektiğini kaydederek, "Suriyeliler olmazsa düz işçilik yapan yok. Fabrikalarımız durur" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, mültecilerin karıştığı gerginliklerle ilgili sağduyu çağrısı yaparak, “Hoşgörü ve tahammülü elden bırakmayalım. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok” dedi.

Türkiye'nin Suriyelileri beşeri sermaye olarak görmesi gerektiğini ileri süren Kaynak, "3 milyon insan içinde yüksek tahsilliler, uzmanlar var. Şu anda Kahramanmaraş’ta, Adana’da, Osmaniye’de, Gaziantep’te hatta Ankara’da Ostim’de birçok ilde eğer Suriyeliler olmazsa düz işçilik yapan yok. Fabrikalarımız durur" diye konuştu.