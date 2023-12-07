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Tam 1,5 milyon emekli 3 bin 286 TL az maaş alacak

Tam 1,5 milyon emekli 3 bin 286 TL az maaş alacak
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Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olan milyonlarca vatandaşa kötü haber. 1,5 milyondan fazla SSK, Bağ-Kur emeklisi, yaşlılık aylığı alırken bu emeklilerin maaşlarından yapılan kesintinin miktarı da belli oldu.

Türkiye’de çalışmaya devam eden 1,5 milyondan fazla SSK, Bağ-Kur emeklisi, yaşlılık aylığı alırken bu emeklilerin maaşlarından yapılan kesintinin miktarı da belli oldu.

Çalışan emeklinin eksiği 3 bin 286 TL

Çalışan emeklilerin maaşlarından kesilen miktar, işçi ve işveren katkı paylarının toplamına göre hesaplanıyor. Asgari ücret düzeyinde maaş alan emekliler, işçi katkı payı olarak 1006 TL, işveren katkı payı olarak da 3018 TL ödüyor. Böylece SGK’ya toplam 3 bin 286 TL ödenmiş oluyor.

Bu tutar emeklinin maaşından düşülüyor ve net maaşına yansıyor. Mesela, asgari ücretle çalışan bir emekli, 1006 TL işçi katkı payı ve 2012 TL işveren katkı payı olmak üzere toplamda 3 bin 286 TL kesintiye maruz kalıyor. Neticede emeklinin net maaşı, 4 bin 254 TL’den 1068 TL’ye iniyor.

SGK'ya destek primi ödemesi

Çalışan emeklileri ilgilendiren diğer hususlar şunlar; Emekli maaşının kesilmesi, çalışan emeklilerin kamuda 4A statüsünde çalışmaya başlamaları durumunda oluyor. Bu halde çalışan emekliler, SGK’ya sosyal güvenlik destek primi vermek zorunda kalıyor.

Fakat bu prim, çalışan emeklilerin kazançlarına göre değişiklik gösteriyor. Çalışan emekliler, çalışmaya devam ettikçe ikramiyelerini alabiliyorlar.

Maaş bordrolarında yer alacak

Emekli maaşlarındaki kesintiler, maaş bordrolarında ayrıntılı olarak belirtiliyor. Emekliler, maaş bordrolarını inceleyerek yapılan kesintileri görebilirler. Eğer herhangi bir problem yaşanıyorsa, emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edebilirler.

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