THY'den dev işe alım kadrosu: 2 bine yakın kişi işe alınacak

THY'nin önümüzdeki dönemde bin kabin memuru ve 900 pilot daha alacağı açıklandı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, CNN Türk'te yaptığı THY'ye bin kabin memuru ve 900 pilot daha alınacağı açıkladı.

Havayolu işletmeciliğinin zorluklarına vurgu yapan Bolat, son 20 yılda sektördeki birçok havayolu şirketinin iflas ettiğini ve kar marjlarının düşüklüğünü vurguladı. THY'nin 2023 yılı itibarıyla Türkiye'ye katkısının 55 milyar doları aştığını belirterek, şirketin direkt gelirleri, hizmet ihracatı ve tedarik zinciriyle ekonominin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonel verimlilik artışıyla ilgili olarak Bolat, havalimanının 3 pistinin aynı anda işlemesi sayesinde saatte 130 operasyon gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşacağını söyledi. Bu gelişmeyle birlikte taksi sürelerinin kısalması ve iniş-kalkışların daha hızlı gerçekleşmesi bekleniyor.

Avrupa'daki hava trafik yoğunluğuna da değinen Bolat, İstanbul'da hava şartlarının elverişli olmasına rağmen Euro Control gibi kuruluşların izin vermemesi durumunda yaşanan operasyonel sıkıntılara dikkat çekti. Bu durumun rötarların ve yoğunluğun sebeplerinden biri olduğunu belirtti.

BİN KABİN MEMURU VE 900 PİLOT DAHA

THY'nin pilot kadrosunu modernleştirme çabalarına da değinen Bolat, 2021'de 5 bin 561 pilotla başladıkları alımlarla filoyu genişlettiklerini ve 2023 yılı sonunda 6 bin 755 pilota ulaştıklarını açıkladı. Gelecek yıl içinde 900 yeni pilot alımı yapacaklarını duyurdu.

Kabin memuru sayısında da büyük bir artış yaşandığını belirten Bolat, 2019'da 12 bin olan kabin memuru sayısının şu anda 15 bine çıktığını ve bine yakın kabin memuru daha alacaklarını ifade etti.