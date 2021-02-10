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  4. 10 Şubat 2021 18:09

Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan duyuruya göre, Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak.

Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak
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Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacak.

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