Tüm çalışanları kıskandıracak adım: Sadece 4 gün çalışacaklar

İngiltere'nin ardından Almanya'da haftada 4 günlük çalışma haftası denemesi başlıyor.

Almanya’da, haftada dört gün çalışma sisteminin denenmesi için pilot bir proje başlatılacak. Berlin merkezli danışmanlık firması Intraprenör tarafından yürütülecek projeye, 50’den fazla şirketin katılması bekleniyor.

Deutsche Welle’nin haberine göre, proje kapsamında, şirketler altı ay boyunca haftada dört gün çalışacak. Bu süreçte, çalışma süresi yüzde 80’e düşecek, ancak verimlilik ve ücret yüzde 100 olarak korunacak.

Projenin amacı, haftada dört gün çalışma sisteminin verimlilik, iş-yaşam dengesi ve çalışan memnuniyeti üzerindeki etkilerini ölçmek.

Hans Böckler Vakfı tarafından yapılan bir ankete göre, Alman çalışanların yüzde 73’ü, kazandıkları para aynı kaldığı sürece haftada dört gün çalışmaya sıcak bakıyor.

Ankete katılanların yüzde 17’si ise haftada dört gün çalışmaya karşı çıkıyor. Bu kesimin, çalışmaktan zevk duyduğu, çalışma süresinin kısaltılmasının çalışma sistemini değiştirmesinden endişe ettiği ve işini bitiremeyeceğini düşündüğü belirtiliyor.

ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MESAFELİ

Orta Ölçekli İşletmeler Birliği ise haftada dört gün çalışmaya mesafeli. Birlik, işveren ile çalışanlar arasında bireysel çözümlerin mümkün olabileceğini, ancak devletin olası müdahalesine karşı çıkıyor.

Birlik Genel Sekreteri Christoph Ahlhaus, çalışma süresinin azaltılmasının verimin düşmesine yol açabileceğini belirterek, bundan önce işletmelerin sonrasında ise herkesin zarar göreceğini savunuyor.

IG METALL: UZUN VADELİ BİR KONU

Almanya’nın en büyük sendikası IG Metall ise haftada dört gün çalışma tartışmalarında Almanya’nın metal ve elektronik endüstrisindeki rekabet gücünü dikkate alınması gerektiği görüşünde.

IG Metall Başkanı Jörg Hofmann, gelecek yıl yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde haftada dört gün çalışma modelinin IG Metall’in talepler listesinde yer almayacağını, bunun “uzun vadeli bir konu” olduğunu söyledi.

İNGİLTERE’DE DE UYGULANMIŞTI

Aynı proje daha önce İngiltere’de de uygulanmış, şirketler, projenin sonunda olumlu bir bilanço çıkartmıştı. İngiltere’de projeye katılan 61 şirketten 56’sı haftada dört gün çalışma sistemini sürdüreceklerini belirtti.

Deneme süresince çalışanlar arasında rapor alanların oranı yüzde 65 azalırken, işten ayrılanların oranı da yüzde 57 düştü. Boston ve Cambrigde’den uzmanların yaptığı analize göre deneme süresinde şirketlerin cirosunda ortalama yüzde 1,4 artış kaydedildi.