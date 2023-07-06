Türkiye Genel İş Sendikası iş bırakma kararı aldı

DİSK’e bağlı Türkiye Genel İş Sendikası, 11 Temmuz Salı günü örgütlü olduğu yerlerde iş bırakma kararı aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan son verilere göre haziran ayında enflasyon yüzde 3.92 olurken 6 aylık enflasyon ise yüzde 19.77 olarak gerçekleşti.

AK Parti iktidarı da memur maaşlarına enflasyon farkı olarak yüzde 17.55 ve seyyanen 8 bin 77 lira zam yapılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, iş bırakma kararıyla ilgili, “Talebimiz eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücrettir. Bu talep sadece üyelerimizin değil yüz binlerce belediye işçisinin talebidir. Tüm belediye işçilerini 4 ana talebimiz etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz.” dedi.

Çalışkan bu 4 ana talebi ise “Ücretlerde iyileştirme, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığı son verilmesi, kadro ve ilave tediye haklarının verilmesi ve ücretlerdeki gelir vergisi kesintisinin düşürülmesi” olarak sıraladı.

Sağlık çalışanları iş bırakıyor!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Genel Sağlık-İş Sendikası, söz konusu zammı protesto etmek için yarın ülke genelinde iş bırakma eylemi yapma kararı aldı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur "acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemleri yapacağımızı buradan duyuruyoruz" dedi.