TÜRKONFED’den asgari ücret çıkışı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), "2022 asgari ücretinin yüzde 50 artması, gerçek enflasyon ile halkın enflasyonunun birbirini tutmadığını gösterdi" değerlendirmesini yaptı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’ndan (TÜRKONFED) dikkat çeken bir asgari ücret değerlendirmesi geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Yüzde 50’lik bir artışla Asgari Geçim İndirimi de dahil olmak üzere 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücret, aslında gerçek enflasyon ile halkın enflasyonunun birbirini tutmadığını göstermiştir” denildi.

“Diğer taraftan 2022 yılı içinde enflasyonun ne olacağını, hayat şartlarının nasıl değişeceğini kestirmemiz mümkün değildir” denilen açıklamada, “Bu nedenle asgari ücrette yıl içinde de ayarlama yapılması gerekebilecektir” ifadelerine yer verildi.

‘YÜZDE 40’I VERGİLERE GİDİYOR’

Öte yandan, asgari ücretin yüzde 40'ının vergilere gittiğine vurgu yapılan açıklamada, “Her ne kadar bugün açıklandığı üzere gelir ve damga vergisi alınmayacak olsa da hala asgari ücretin üzerindeki vergi yükü yüksektir. Bu vergilerin de kaldırılması direkt olarak çalışana yansıyacaktır” denildi.

Bu konuda devletin gerekli fedakarlığı yapması ve kolaylaştırıcı bir tutum alması gerektiğine dikkat çekilen açıklamaya şöyle devam edildi:

‘ENFLASYON VE KURDAKİ OYNAKLIK AZALTILMALI’

“Ayrıca yaşam şartlarının bölgelere göre farklılık gösterdiği göz önünde bulundurularak, bölgesel asgari ücret uygulaması da masaya yatırılabilir.

Tüm bunların yanı sıra enflasyon ve kur bu hızda artmaya devam ederse yüzde 50'lik asgari ücret artışı da süreç içinde eriyecektir. Bu nedenle öncelikli ana odağımızın enflasyon ve kurda oynaklığın azaltılması, yani öngörülebilir olması sağlanmalıdır.”