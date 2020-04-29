Yandaş medyanın yeni hedefi meslek odaları oldu!

Özkan, "Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları bir an evvel kapsamlı bir reformdan geçirilmeli ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalı.Türkiye Tabipler Birliği (TTB), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası (TMMOB) gibi meslek örgütleri hem iç yapılanmaları ve işleyişleri, hem de oda yönetimini ele geçiren bir grubun o meslek grubunun adını kullanarak her meselede çiğ siyaset yapması demokrasimiz adına utanç verici. Son olayda da görüldüğü üzere meslek odalarına üyelerinden de büyük bir itiraz var." düşüncesini dile getirdi.

Özkan, "Kaldı ki yakın dönem siyasi tarihimiz bu tip saçmalıklarla dolu. 28 Şubat’tan 27 Nisan’a, Gezi’den sınır ötesine yapılan terör operasyonlarına, afet yönetiminden pandemiyle mücadeleye kadar her konuda hükümete, meşru yöneticilere muhtıra verdi bu odalar.Tekelleşme, alternatifsiz olma, üyelerin mecburi üyeliği ve sürekli aidatlarla oda yönetimleri hem iradi hem parasal manada büyük bir gücün üzerinde oturuyorlar. Lakin son meselede görüldüğü gibi üyelerin fikrini almadan meslek adına rijit ideolojik açıklamalarda bulunmaktan da geri durmuyorlar. Velhasıl daha fazla geç kalınmamalı. Meslek örgütlerinde süren bu tekelci vesayet düzeni Türkiye’ye hiç yakışmıyor." ifadesini kullandı.