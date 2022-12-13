Yargıtay'dan çalışanları ve işverenleri ilgilendiren emsal karar

Şirket telefonundaki mesajlar nedeniyle işten çıkarılan bir çalışanla ilgili başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, "İşveren çalışanın Whatsapp yazışmalarını kontrol edemez" diyerek hem çalışanları hem de iş verenleri ilgilendiren emsal bir karara imzasını attı.

Çalışanların işten çıkarılmasına sebep olmayacak bir karar, Anayasa Mahkemesi tarafından verildi. AYM, şirketin verdiği telefonda yer alan mesajlaşmalar gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçinin başvurusu üzerine, çalışanın haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.

Bir şirket, F.G. isimli çalışanın, iş arkadaşıyla yaptığı telefon yazışmalarında şirket çalışanları hakkında rahatsız edici ve hakaret içeren mesajlar tespit edildiği gerekçesiyle iş akdini feshetti.

Bunun üzerine mahkemeye başvuran F.G., telefondaki mesajların kişisel hakların korunması kapsamında olduğunu belirterek iş akdinin feshedilmesine itiraz etti. Mahkeme ise şirketin söz konusu telefonu sadece iş amaçlı kullanılmak üzere verdiğini belirterek itirazı reddetti. Bunun üzerine F.G. Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi raportörü, işverenin işlerin etkin yürütülmesi, bilgi akışının kontrolü gibi haklı sebeplerle çalışanlara verdiği iletişim araçlarını inceleme yetkisi bulunduğu ancak bu yetkinin işlerin yürütülmesiyle sınırlı olduğunu vurguladı.

Raporda, işverenin kendisine ait iletişim araçları üzerinde sırf sahiplik nedeniyle mutlak ve sınırsız bir gözetleme ve denetleme yetkisi olduğunu kabul etmenin, demokratik toplumla temel hak ve özgürlüklere işyerinde de saygı gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi, raportörün özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine yönelik görüşü doğrultusunda, ihlal yönünde karar verirken, başvurucunun maddi tazminat talebini reddetti.