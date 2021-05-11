Yüzbinlerce kamu çalışanına ilave tediye müjdesi...

700 bini aşkın kamu işçisi ve 4D’li sürekli işçilere her yıl ödenen ilave tediye yani ikramiyelerin ikinci taksidi bugün hesaplarda olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. İşçilere bu yıl ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak’ta verilmişti. İkinci taksit ödemeleri ise 11 Mayıs’ta yani bugün yatırılmaya başlandı.

Böylece Ramazan Bayramı’na girmeden taşeron işçiler tediyelerini almış olacak. Yeraltı işlerinde çalışanlara ikramiyenin tamamı 24 Aralık 2021’de verilecek.

Ödeme, kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor. Belediye şirketine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye verilmiyor.

Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.