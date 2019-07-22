CHP'li Sertel EYT Dernek başkanlarıyla buluştu

Türkiye genelinde EYT’lilerin sayısına ilişkin çeşitli rakamlar olduğunu belirten Atila Sertel, iktidarın EYT mağduru kişilerin tam sayısını açıklamadığını vurguladı. Sertel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde EYT’lerin sayısının il il ve Türkiye genelinde açıklanması gerektiğini söyledi.

İstanbul EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ve İzmir EYT Derneği Başkanı Doğan Türker’le ayrı ayrı buluşan Sertel, “Sizlerin yaşadıklarınızı ve taleplerinizi biliyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Türkiye’nin her kentinde hak ettikleri emekliliğe bir adım kala dünyası kararan insanlar var. Emekli olamadıkları gibi işsizliğin pençesinde gün sayan insanların hakları verilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hazırız. Kanun teklifini bir süre önce Meclis’e getirdik ancak AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi. Yeni dönemde yeniden getireceğiz, evet desinler bu sorunu hep birlikte çözelim” dedi.

“BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETİN”

Emekliliği hak ettiği halde yaşından dolayı emekli edilemeyen kişi sayısının 5-6 milyon civarında olduğunun dile getirildiğini ancak net rakamların açıklanmadığını vurgulayan Sertel, EYT’li sayısının 5-6 milyon olsa dahi herkesin aynı anda emekli olmayacağını dolayısıyla iddia edildiği gibi bütçeye çok ağır bir yük gelmeyeceğini söyledi.

Sertel, “İktidar önce Türkiye genelindeki emeklilikte yaşa takılanların sayısını açıklasın sonra da her yıl kaç kişinin emekli olabileceğini ve bunun bütçeye maliyetini açıklasın. Bu kişilerin hepsi prim gün sayısını doldurmuş devlete yıllarca ödeme yapmış. Şimdi yapılması gereken 20 yıl 25 yıl çalışarak sigorta primi ödeyen bu vatandaşlarımızın hakkının iadesidir. AKP iktidarı hiçbir bahaneye sığınmasın ve emeklilikte yaşa taktıklarının sorunlarını çözsün” diye konuştu.

İstanbul EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ve İzmir EYT Derneği Başkanı Doğan Türker de bu mücadelenin siyasi bir yanı olmadığının altını çizerek kendilerine destek veren bütün siyasilere teşekkür ettiklerini dile getirdi.