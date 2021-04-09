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Çiftçiye Kurban Bayramı öncesi faizsiz yem kredisi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi), yetiştiricilerin Kurban Bayramı öncesi yem ihtiyaçlarının faizsiz karşılanması amacıyla kampanya başlattı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yazılı açıklamasında, "Tarım Kredi Yem markalı karma hayvan yemleri, Kurban Bayramı'na kadar faizsiz olarak kredilendirilecek. Kurban vadeli yem kredisi kullanacak ortaklara, vade süresi olan 30 Temmuz'a kadar hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacak. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen tüm ortaklarımız Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaatta bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın, yetiştiricilikle uğraşan ve Kurban Bayramı'nı bekleyen küçük ölçekli yetiştiriciler için can suyu niteliğinde olduğuna dikkati çeken Poyraz, "Tarım Kredi, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik destek vermekte. Üreticilerin özellikle pandemi süreci sonrasında piyasada yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemeleri, Kurban Bayramı'na kadar ihtiyaçlarının aksamadan karşılanabilmesi amacıyla bu kampanyayı düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

Poyraz, 1,5 asırdır ülke tarımının en büyük destekçisi olan Tarım Kredi'nin, her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizerek, amaçlarının tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle ortakların ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak, ülke insanının kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak olduğunu kaydetti.

Etiketler faizsiz yem kredisi faizsiz kredi çiftçi tarım kredi
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