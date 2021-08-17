Çılgın Sayısal Loto çıldırttı: Büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da 198.143.186 TL'lik büyük ikramiye kimseye çıkmadı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ağustos Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Noter huzurunda gerçekleştirilen 16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şöyle:

29 - 44 - 45 - 67 - 84 - 86 + 05 (JOKER)

GÖRÜLMEMİŞ OLASILIK

Milli Piyango İdaresi’nin Çılgın Sayısal Loto oyununda geçen sene görülmemiş bir olasılık gerçekleşmişti. 90 sayıdan oluşan lotonun 18 ve 23 Kasım tarihli çekilişlerde 6 sayıdan 4’ü aynı gelmiş, 8-22-55 ve 71 sayıları iki çekilişte de çıkmıştı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çılgın Sayısal Loto oyununda gerçekleşen olasılıkla ilgili “Bu durum 5 trilyon 437 milyar 710 milyonda bir ihtimal. Bu rakamların denk gelme ihtimali neredeyse imkansız. Milli Piyango talih kuşunun tüylerini yoluyordu. Özelleşince talih kuşu rahmetli oldu” demişti.

100 KEZ DEVRETMİŞTİ

SİSAL Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun 100. kez devretmesinin ardından CHP'li Deniz Yavuzyılmaz “Çılgın sayısal loto vatandaşı çıldırtmaya devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Yavuzyılmaz, Sayısal Loto SİSAL Şans’a devredilmeden önce, Milli Piyango tarafından yapılırken, 2018 ve 2019’da üst üste en fazla 9 kez devrettiğine dikkat çekerek “Çılgın Sayısal Loto adı altında vatandaşımız soyulmaya, adeta yolunmaya devam ediliyor” demişti.

"HAYDİ BİSMİLLAH"

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sunumunu yapan Seda Sayan'ın program öncesi sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Seda Sayan, topların çekilişinden önce, "Haydi Bismillah" dedi. Sayan daha sonra şans oyunu hakkında bilgi vererek çekilişi yaptı.

Milli Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıllığına Demirören-SISAL ortaklığına kiralanmıştı. Söz konusu işlemden sonra nan Milli Piyango İdaresi'nde yeni bir dönem başlamıştı.

Milli Piyango'nun en çok ilgi gören oyunu Sayısal Loto'nun ismi “Çılgın Sayısal Loto” olmuş ve sistemi de değişmişti. Sayısal Loto'da 1-49 sayılarından 6'sını bilen, büyük ikramiye kazanıyordu. Çılgın Sayısal Loto ise 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.