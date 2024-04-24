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Coca-Cola ile Microsoft arasında 36 milyar TL'lik anlaşma

Coca-Cola ile Microsoft arasında 36 milyar TL'lik anlaşma
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Coca-Cola, Microsoft’un bulut sistemini ve yapay zeka uygulamalarını kullanmak için 1.1 milyar doları (yaklaşık 35 milyar 800 milyon lira) gözden çıkardı.

Reuters’ın aktardığı anlaşmaya göre Microsoft ve Coca-Cola, Azure OpenAI’la ‘ortak deney’ yapacak. Üzerine çalışılacak sistem, müşterilerin Microsoft Azure bulut hizmetinde çalışan sohbet robotları ve diğer yapay zeka hizmetleri oluşturmasına olanak sağlamak için Microsoft destekli bir startup ve ChatGPT’nin OpenAI teknolojisini kullanıyor.

 İki şirket, içecek üreticisinin üretkenliğini nasıl artırdığını görmek için Microsoft’un Copilot tekliflerini test edeceğini belirtti.

Copilot, uzun e-posta tartışmalarını özetlemeye ve iş sunumları için slayt seçenekleri oluşturmaya yarayan bir yapay zeka asistanı.

Etiketler microsoft anlaşma coca cola coca cola
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