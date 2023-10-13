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DDK Başkanı Arıncı'ya IMF'de üst düzey görev

DDK Başkanı Arıncı'ya IMF'de üst düzey görev
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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Uluslararası Para Fonu çatısı altındaki direktörler kuruluna üst düzey yönetici olarak görevlendirildi.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki direktörler kuruluna üst düzey yönetici olarak görevlendirildi.

YUNUS ARINCI KİMDİR ?

Kumru İmam Hatip Lisesi'nden 1992'de mezun olan Arıncı, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Yunus Arıncı, 1997'de Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında müfettiş, 2007 yılında başmüfettiş oldu.

TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak da görev alan Arıncı, 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına 14 Ekim 2009'da atanan Arıncı, 13 Temmuz 2015'te Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Doktora eğitimini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde sürdüren, iyi derecede İngilizce bilen Yunus Arıncı, evli ve 3 çocuk babası.

 

Etiketler Devlet Denetleme Kurulu DDK Yunus Arıncı Uluslararası Para Fonu imf
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