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DenizBank'tan MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit avantajı

DenizBank'tan MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit avantajı

DenizBank, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası ödemelerini, 5 Temmuz - 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında, DenizBank Bonus Kredi Kartları ile gerçekleştiren müşterilerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

MTV ve trafik cezası ödemeleri aynı zamanda; DenizKartım ve MobilDeniz Bankacılık uygulamaları, İnternet Bankacılığı, DenizBank şubeleri, ATM’leri, DenizBank İletişim Merkezi ve gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

“Müşteri ihtiyacından yola çıkan hizmet modelleri üretiyoruz”

DenizBank’ın her alanda, hayat kolaylaştıran çözümlerle müşterilerinin yanında durmayı görev bildiğini belirten DenizBank Perakende ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı  Ayşenur Hıçkıran, "Banka olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak, gereksinimlerinin tüm kanallardan karşılanabildiği hizmet modellerini geliştirmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlayışla, MTV ve trafik cezası ödemelerinin, DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile 2 Ağustos 2021’e kadar, faizsiz ve ücretsiz 3 taksit imkanı ile yapılabileceği kampanyamızı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de müşteri ihtiyacını odağına alan çalışma ve çözümlerimizi sunmaya devam edeceğiz“ dedi.

 

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