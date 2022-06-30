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Dev banka Bitcoin tahminini açıkladı

Dev banka Bitcoin tahminini açıkladı

Yatırım bankası Deutsche Bank’ın analizine göre en büyük kripto para Bitcoin için 2022 yılı sonu tahminini açıkladı.

Bitcoin, bu yılın ortasında büyük bir düşüşle 50 binden 20 bin dolar seviyesine inmişti.

Bitcoin, enflasyon korkularına karşı büyük merkez bankalarının faiz artışına giderek piyasaları sıkıştırdığı bir ortamda dolar karşısında değer kaybetmeye başlamıştı.

Deutsche Bank stratejistleri Marion Laboure ve Galina Pozdnyakova’nın analizine göre Bitcoin, şu anki seviyesinden yaklaşık yüzde 30’luk bir artışla yılı kapatabilir. Bu artışla Bitcoin’in 28 bin dolar seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

Laboure ve Pozdnyakova, kasımdan beri kripto para birimlerinin teknoloji ağırlıklı Nasdaq ve S&P 500 hisse senedi piyasalarıyla giderek daha fazla ilişkili olmaya başladığını söyledi. Bankanın stratejistleri, S&P’nin yıl sonuna kadar toparlanacağını ve Bitcoin’in de yükselişe geçebileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin, piyasaların sıkılaştığı dönemde uzmanların ‘yatırımcıların sığınağı olacağı’ öngörüsünü yerine getirememiş ve bu yıl yüzde 50’den fazla değer kaybetmişti. Büyük merkez bankaları tarafından fazla likiditenin kaldırılması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğundan, kripto paralar piyasa genelindeki düşüş sırasında hisse senetleri, tahviller ve emtialar da düşük performans gösterdi.

 

Etiketler Deutsche Bank bitcoin btc kripto para
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