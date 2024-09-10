Dev bankadan Türkiye için dikkat çeken faiz tahmini

Türkiye için bu yıl parasal gevşeme beklemediklerini belirten HSBC analistleri, “Şimdi 2025'te faiz indirimlerinin önden yüklenmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

HSBC tarafından yayımlanan son raporda, Türkiye için bu yıl hala parasal gevşeme görülmediği belirtilerek, "Şimdi 2025'te faiz indirimlerinin önden yüklenmesini bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

HSBC raporunda konuyla ilgili ayrıca şu ifadelere yer vreildi:

"Kademeli bir makro ayarlama 2025 için en olası senaryo olmaya devam ediyor.Mali konsolidasyon fiyat baskılarını kontrol altına almaya yardımcı olacak, ancak görünüm belirsiz."

Öte yandan HSBC, büyümenin yüzde 3 civarında kalacağını, enflasyonun ise gelecek yılın sonunda yüzde 30'un altına düşeceğini öngördü.