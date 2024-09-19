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Dev şirket binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkardı

Dev şirket binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkardı
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Havacılık devi Boeing, binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkardığını duyurdu.

Boeing Çarşamba günü, yaklaşık 30 bin makinistin Cuma günü greve gitmesi ve uçaklarının üretimini durdurması sonrası on binlerce çalışanını geçici olarak ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, CEO Kelly Ortberg çalışanlara gönderdiği e-postada, "Önümüzdeki günlerde çok sayıda ABD merkezli yönetici, müdür ve çalışanı etkileyecek geçici ücretsiz izinler başlatıyoruz. Grev süresince her dört haftada bir belirli çalışanların bir hafta ücretsiz izin almasını planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ortberg ayrıca kendisinin ve diğer Boeing liderlerinin "grev süresince ödemelerde kesinti yapacaklarını" söyledi.
Sendika, "Doğrudan veya arabuluculuk yoluyla daha fazla görüşmeye açık olsak da, şu anda ek bir tarih planlanmadı. Üyelerimizin hak ettiği sözleşme için mücadele etmeye tamamen kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Boeing, sendika açıklamasıyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Bloomberg

Etiketler boeing grev ücretsiz izin
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