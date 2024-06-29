Dev yatırımcı Buffett'ten 173,5 milyar TL'lik dev bağış

Milyarder yatırımcı Warren Buffett bir hayır kurumlarına yaklaşık 173,5 milyar TL olan 5,3 milyar dolarlık rekor miktarda Berkshire hissesi bağışladı.

ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett, Berkshire Hathaway hisselerinden Bill & Melinda Gates Vakfı'na ve dört aileye ait hayır kurumuna 5,3 milyar dolar daha bağışladı.

Buffett'ın bu bağışı 2006'dan beri yaptığı bağışların en büyüğü oldu.

Buffett'ın bağışları, aile hayır kurumlarına yaptığı bağışlar da dahil olmak üzere yaklaşık 57 milyar dolara ulaştı.

Bugün açıklanan son bağış, yaklaşık 13 milyon B sınıfı Berkshire hissesini içeriyor.

Buffett, geçmişte toplam 43 milyar dolardan fazla değerde Berkshire hissesi bağışladığı Gates Vakfı'na 9,93 milyon hisse daha bağışladı.

93 yaşındaki Buffett, 1965'ten beri yönettiği Omaha, Nebraska merkezli Berkshire holdinginde elde ettiği servetinin yüzde 99'undan fazlasını, çocuklarıyla birlikte dağıtmayı planlıyor.

Berkshire, BNSF demir yolu ve Geico araç sigortası dahil olmak üzere onlarca şirketin ve Apple gibi dev teknoloji şirketlerinin hisselerine sahip yaklaşık 880 milyar dolarlık bir holding.

Buffett, 2006'dan bu yana Berkshire hisselerinin yarısından fazlasını elden çıkarmış olmasına rağmen, hâlen mevcut hisselerin yaklaşık yedide birine sahip.

Buffett son bağışlardan önce 134,3 milyar dolar değerindeki servetiyle, Forbes dergisine göre dünyanın en zengin sekizinci kişisiydi.