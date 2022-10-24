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Devlet Su İşleri personel alacak

Devlet Su İşleri personel alacak
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı için personel alımı yapacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, sürekli işçi alımına ilişkin talep Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık kamu iş ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün orada kalacak. Alıma ilişkin detaylar ilanda belirtilecek.

Aralarında usta, sondaj işçisi, kompresör operatörünün de bulunduğu 18 alanda istihdam edilecek sürekli işçi adayları, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya kurumun internet adresi (www.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

DSİ Genel Müdürlüğü, alınacak 157 sürekli işçiyi 26 bölge müdürlüğünde görevlendirecek.

Etiketler devlet su işleri personel alımı
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