Dış ticaret açığında düşüş devam ediyor

Türkiye'nin ihracatı, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 22 milyar 48 milyon dolara yükseldi. İthalat, yüzde 10,7 azalışla 27 milyar 40 milyon dolara indi. Dış ticaret açığı ise yüzde 42.7 düşüşle 4 milyar 992 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 22 milyar 48 milyon dolar, ithalat %10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat %3,9 arttı, ithalat %8,6 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat %8,6 azalarak 225 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %2,5 arttı, ithalat %5,6 azaldı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Ağustos ayında %2,5 artarak 19 milyar 654 milyon dolardan, 20 milyar 148 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,6 azalarak 21 milyar 659 milyon dolardan, 20 milyar 450 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %1,7 azalarak 40 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,5 oldu.

Dış ticaret açığı Ağustos ayında %42,7 azaldı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,7 azalarak 8 milyar 712 milyon dolardan, 4 milyar 992 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ağustos ayında %71,2 iken, 2024 Ağustos ayında %81,5'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde %33,5 azaldı

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %33,5 azalarak 82 milyar 569 milyon dolardan, 54 milyar 938 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ağustos döneminde %66,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde %75,7'ye yükseldi.

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,6 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Ağustos ayında imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ağustos ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %69,6 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Ağustos ayında ara mallarının payı %69,6, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %15,4 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı %69,7, sermaye mallarının payı %14,8 ve tüketim mallarının payı %15,3 oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 674 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 339 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 242 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 122 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 20 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,0'ını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 13 milyar 625 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 558 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 802 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 402 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 333 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 21 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 407 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 45 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 342 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 322 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,9'unu oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 29 milyar 468 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 29 milyar 225 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 17 milyar 346 milyon dolar ile Almanya, 12 milyar 405 milyon dolar ile İtalya, 10 milyar 877 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,0'ını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %1,8, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,9 artarken, ithalat %7,6 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,0 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır. Ocak-Ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3'tür. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3'tür.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,0'dır. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,1'dir. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,0'dır.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 19 milyar 884 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Ağustos ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 19 milyar 884 milyon dolar, ithalat %10,6 azalarak 25 milyar 291 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı %39,2 azalarak 8 milyar 891 milyon dolardan, 5 milyar 407 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ağustos ayında %68,6 iken, 2024 Ağustos ayında %78,6'ya yükseldi.

İhracat 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 154 milyar 463 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 artarak 154 milyar 463 milyon dolar, ithalat %9,2 azalarak 209 milyar 838 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %32,0 azalarak 81 milyar 464 milyon dolardan, 55 milyar 375 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ağustos döneminde %64,7 iken, 2024 yılının aynı döneminde %73,6'ya yükseldi.