Dolar için ''bir gece ansızın'' iddiası: ''7 TL birden düşecek!''

Dolar kuru Türk Lirası karşısında her gün yeni bir rekor kırmaya devam ederken Goldman Sachs'ın Baş Ekonomisti Robin Brooks Dolar/TL için 21 TL'yi işaret ederek "bir gecede 7 TL birden düşecek" iddiasında bulundu.

Dolarda hakim olan görüş paritenin yükseleceği yönünde olsa da, dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Goldman Sachs'ın Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türk lirası için çok farklı bir beklentiye sahip.



Brooks, son aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın attığı ekonomik adımların doğru olduğunu belirtirken, Türk lirası için çok sert bir düşüş tahmininde bulundu.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Brooks, Türk lirası için adil değerin 21 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kurun tamamen serbest bırakılacağını ve bu nedenle parite üzerinde ilk aşamada yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşeceğini, sonrasında ise çok sert bir düşüşle dolar kurunun 21 liralara gerileyeceğini öne sürdü.

Brooks, paylaşımında "Türk Lirası için gerçeğe uygun değerimiz Dolar/TRY 21,00'dır. Bu çoğu kişiye çılgınca geliyor ve eğer Liranın serbestçe dalgalanmasına izin verilirse keskin bir düşüş yaşanacağına dair çok az şüphe var. Ancak bu yalnızca ilk tepki olacaktır. Lira daha sonra güçlenecek. Türkiye'de derin bir değer var..." dedi.



Bu konuşmalarda 2024 yılının son çeyreğine dikkat çeken uzman isim, Türk lirasından çıkış yaparak dolara yönelen yatırımcıların büyük bir zarar görebileceğinin altını çizdi.