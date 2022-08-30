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Dolar zirveye demirledi, euro ve altın baş döndürüyor

Dolar zirveye demirledi, euro ve altın baş döndürüyor

Dolar kuru zirvede seyrini sürdürürken, euro ve altın fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dolar kuru zirve yolculuğuna devam ederken, euro ve altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Yurt içinde bu hafta gözler çarşamba günü açıklanacak 2. çeyrek GSYH verisine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7,3 artmasını öngörüyor.

Perşembe günü ise imalat sanayi PMI verisi takip edilecek.

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18.18 TL'den başlayan Dolar 18,18 TL'den,
18,18 TL'den başlayan Euro 18,19 TL'den, 
21,28 TL'den başlayan Sterlin ise 21,30 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,19 lira, avronun satış fiyatı ise 18,19 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.737 dolardan başlayan Ons altın 1.735 dolardan, 
1.015 TL'den başlayan Gram altın 1.014 TL'den, 
1.633 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.631 TL'den, 
6.719 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.710 TL'den, 
Gümüş ise 10,95 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise 
Güne 20.181 dolardan başlayan Bitcoin 20.424 Dolar'dan, 
1.546 dolardan başlayan Ethereum ise 1.582 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 102.76 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 102.25 dolardan işlem görüyor.

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