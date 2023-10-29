Dolar/TL kuru için ''yok artık'' dedirten iddia

Dolar kuru Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks Dolar kurunda "yok artık" dedirten bir tahminde bulundu.

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, son dönemde yükselen dolar kuruyla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Brooks, doların 7 lira birden düşeceğini öne sürdü.

Özellikle Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların etkisiyle doların yükselişi hız kazanmış ve 28 TL seviyelerine ulaşmıştı. Robin Brooks'un yaptığı açıklama ise dikkat çekici.

Bu tahmin, son zamanlarda Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle yükselen doların 28 TL’yi bulduğu bir dönemde geldi.

Bu tahmin birçok kişiye oldukça cesur ve çılgınca gelebilir. Ancak Brooks, Türk Lirası'nın serbest dalgalanmasına izin verilmesi durumunda ilk etapta keskin bir düşüş yaşanabileceğini belirtti. Ancak bunun sadece ilk tepki olduğunu ve Türk Lirası'nın daha sonra güçleneceğini savundu.

Robin Brooks'un açıklamaları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki açıklamalarını hatırlattı.

Bakan Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye geri döneceğini ve bu sayede doların düşeceğini ifade etmişti.

Şu an itibariyle dolar kuru 28.11 TL'den işlem görüyor, Euro kuru ise 29.72 TL civarında bulunuyor. Robin Brooks'un bu tahmini, Türk Lirası'nın geleceği hakkında ilgi çekici bir perspektif sunuyor.

Ancak, finansal piyasaların karmaşıklığı ve çok sayıda etken göz önüne alındığında, döviz kurlarının geleceği konusunda kesin tahminler yapmak her zaman zorlu bir görev olmaya devam ediyor.

X platformunda bulunan hesabı üzerinden açıklamada bulunan Brooks bunun uçuk geldiğini ama doların 21 TL seviyesine düşeceğini ifade ederken aynı zamanda TL'nin gücü olduğunu dile getirdi.

Bunun çılgınca gelebileceğini söyleyerek sözlerine başlayan Brooks, TL'nin serbest bırakılması durumunda keskin bir düşüş yaşayacağını, ancak daha sonra TL'nin hızlıca toparlanıp güçleneceğini ifade ederken paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Türk Lirası için gerçeğe uygun değerimiz $/TRY 21,00'dır. Bu çoğu kişiye çılgınca geliyor ve eğer Liranın serbestçe dalgalanmasına izin verilirse keskin bir düşüş yaşanacağına dair çok az şüphe var. Ancak bu yalnızca ilk tepki olacaktır. Lira daha sonra güçlenecek. Türkiye'de derin bir değer var"