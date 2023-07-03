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Döviz mevduat oranı en yüksek ilimiz açıklandı

Döviz mevduat oranı en yüksek ilimiz açıklandı
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BDDK verilerine göre Türkiye'nin döviz mevduat hesabı en yüksek ili belli oldu.

BDDK'nın 2023 yılının ilk çeyreğini kapsayan "FİNTÜRK - Finansal Türkiye Haritası" verilerine göre en büyük döviz mevduatı 1,6 trilyon lira ile İstanbul'da bulunuyor. Ankara, 513 milyar liralık döviz mevduatı ile ikinci sırada yer alırken; Antalya, Bursa ve İzmir'deki döviz mevduatları da 100 milyar lirayı geçti.

Oransal bazda bakıldığında ise bankacılık sistemindeki tüm mevduatların yarısının dövizde bulunduğu Aksaray, ilk sırada yer aldı. Döviz mevduat oranı yüzde 49 olan Nevşehir ve tüm mevduatlarının yüzde 48'nin dövizde olduğu Yozgat, ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Büyük şehirlere bakıldığında ise İstanbul'daki mevduatların yüzde 41'i, Ankara'dakilerin yüzde 32'si, İzmir'dekilerin ise yüzde 37'si dövizde bulunuyor.

 

Etiketler döviz döviz mevduatı bddk
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