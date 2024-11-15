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EFT ya da havale yaparken bu saati geçiren %50 zamlı ek ücret ödeyecek

EFT ya da havale yaparken bu saati geçiren %50 zamlı ek ücret ödeyecek
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Bankalar arası para transferinde aynı bankalar arasında yapılan havale ve farklı bankalar arasında yapılan EFT ücretlerine "saat bazlı ücret tarifesi" geldi.

Bankacılık işlemlerinde önemli değişikliğe gidildi. EFT ve havalenin yanı sıra FAST işlemleri ile birlikte hesaplar arasında 7/24 para transfer işlemleri sağlanabiliyor.

Hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.

Merkez Bankası’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.

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