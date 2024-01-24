Ekmeğe kaçak zam yapanlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL para ceza kesildiğini duyurdu. Fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere ise 55 milyon 869 bin TL ceza verildi.

Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 19 Ocak 2024 tarihli 35. Toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik olarak denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun toplantısında görüşüldü ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55 milyon 869 bin 477 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun toplantısında ayrıca, otomotiv sektörüyle ilgili olarak, piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27 milyon 82 bin 889 TL idari para cezası kararı alındı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 35. Toplantısının gündeminde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15 milyon 239 bin 294 TL; tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye ise fahiş fiyat artışı nedeniyle 4 milyon 969 bin 335 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103 milyon 160 bin 995 TL idari para cezası uygulandı.

İHA