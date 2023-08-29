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Ekonomik güven endeksi çakıldı!

Ekonomik güven endeksi çakıldı!
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Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni paylaştı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,3 iken, Ağustos ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 87,4 değerini aldı.

Etiketler ekonomik güven endeksi tüik
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