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Ekonomik güven endeksi düştü

Ekonomik güven endeksi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubat ayı ekonomik güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi  yüzde 2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 109,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 118,7 değerini,  perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 119,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı.

Etiketler ekonomik güven endeksi
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