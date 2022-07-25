Ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru için 30 TL seviyelerini işaret etti: Bekleyin görün...

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar/TL kuru için sosyal medya hesabından 30 TL seviyelerini işaret etti.

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar/TL kurunda yaşanan yıl içi zirvelerle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulundu.

Dolar son olarak yeni haftaya 17,80 liradan başlamış, ardından 17,84'ü görerek yıl içindeki zirvesine ulaşmıştı.

Geçer, "5 olmaz diyenler, 8 olmaz diyenler, 12 olmaz diyenler, 17.80 olmaz diyenler şimdi de 30 olmaz diyor. Bekleyin görün bakalım olacak mı olmayacak mı" ifadesini kullandı.