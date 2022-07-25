  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru için 30 TL seviyelerini işaret etti: Bekleyin görün...

Ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru için 30 TL seviyelerini işaret etti: Bekleyin görün...

Ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru için 30 TL seviyelerini işaret etti: Bekleyin görün...

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar/TL kuru için sosyal medya hesabından 30 TL seviyelerini işaret etti.

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar/TL kurunda yaşanan yıl içi zirvelerle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulundu. 

Dolar son olarak yeni haftaya 17,80 liradan başlamış, ardından 17,84'ü görerek yıl içindeki zirvesine ulaşmıştı.

 Geçer, "5 olmaz diyenler, 8 olmaz diyenler, 12 olmaz diyenler, 17.80 olmaz diyenler şimdi de 30 olmaz diyor. Bekleyin görün bakalım olacak mı olmayacak mı" ifadesini kullandı.

Etiketler dolar dolar kuru tl
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahiplerine müjde: İndirim geliyor!
Burcu Kıratlı'nın plaj stili dikkat çekti
Ağızlarında sigara, üstleri çıplak... Mezbahada iğrenç görüntüler
Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler
Afgan sığınmacılar bu sefer de Türk Lirası'nı yere serip üstünde yürüdü
İslam Memiş ''e-Devlet'ten kontrol edin'' diyerek uyardı: Milyoner olabilirsiniz
Hükümlüler için ''şartlı tahliye'' düzenlemesi geliyor
Selçuk Geçer bu sefer şaşırttı: ''Dolar almayın!''
14 yaşındaki öz kızını taciz eden baba tutuklandı! Whatsapp mesajları kan dondurdu
Kapsam genişletildi, başvurular başladı! Başvurana 7 bin 200 TL ödenecek