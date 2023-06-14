Emeklilik için askerlik ve doğum borçlanmasında son fırsat

Asgari ücrete ara zamla ilgili görüşmeler başladı. Yeni asgari ücretle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanması maliyetleri artacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirlemek üzere çalışmalarına dün resmen başladı. Çalışanlar, 31 Temmuz’dan itibaren ücretlerini yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.

Habertürk'ün haberine göre, asgari ücretin artmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanması başta olmak üzere her türlü hizmet borçlanmalarının maliyeti artacak.

Asgari ücret zammıyla ilgili tahminler yüzde 25-40 arasında değişiyor. Yüzde 30 oranında artması halinde net asgari ücret 11.059 TL, brüt asgari ücret ise 15.287 TL olacak.

74 bin 938 lira ödenecek

SGK’ya yapılan borçlanmalarda prim ödemeleri brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançlar üzerinden yapılıyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor. Halen bir günlük askerlik ve doğum borçlanma primi en düşük 106.75 TL, en yüksek 800.625 TL düzeyinde bulunuyor. Askerlik borçlanması 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra yapıldığında ve asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde 540 günlük askerlik süresi için 74 bin 938 lira ödenecek. Askerlik borçlanması başvurusunu 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapan kişi, 17 bin 293 liralık maliyet artışından kurtulacak.

69 bin 174 lira daha fazla prim ödeyecekler

Halen en düşük prim üzerinden borçlanma yapan kadın çalışanlar, bir çocuk için 720 gün borçlanma yaptığında 76 bin 860 lira ödüyor. Borçlanmayı 1 Temmuz 2023 ve sonrasında yaptıklarında ise bir çocuk için 99 bin 918 lira ödemek zorunda kalacaklar. Temmuz – Aralık döneminde doğum borçlanması yapanlar, asgari ücretin yüzde 30 zamlanacağı varsayımıyla bir çocuk için 23 bin 58 lira, iki çocuk için 46 bin 116 lira, üç çocuk için ise 69 bin 174 lira daha fazla prim ödeyecekler.