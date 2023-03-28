Emekliye çifte zam teklifi Meclis'ten geçti

En düşük emekli aylığının 7.500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya yükselmesini öngören kanun teklifi Meclis'ten geçti.

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifine göre en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükselecek ve iki bayramda da 2 bin TL'lik emekli ikramiyesi yatırılacak.

GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ ARTIRILIYOR

Kanun teklifine göre ihtiyaç halinde kurumların geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor. Geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar yükseltilebilecek. İdare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık hu sürenin belirlenmesinde yetkili olacak.

TABİP VE UZMAN TABİPLER İÇİN İLAVE ÖDEME

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili müjdeyi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." demişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ NİSAN AYI İÇİNDE YATACAK

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayram öncesi nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödeneceği öğrenildi. 2 bin TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecek. Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecek.