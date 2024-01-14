Emekliye seyyanen zam Bakan Şimşek'e takıldı

MHP lideri Bahçeli'nin ''Emeklilere 7 bin TL seyyanen zam yapılmalı'' önerisinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletildiği, ancak buna sıcak bakılmadığı iddia edildi.

Enflasyon verisiyle birlikte emekliler yüzde 37.57 zam almaya hak kazandı. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda SSK, Bağkur ve memur emeklilerine ek zam yapılacağının sinyali verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına iyileştirme yapılması konusunun kabine toplantısında görüşüleceğini açıkladı. Yılmaz, ''SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız'' dedi. Emeklilerin gözü kabine toplantısına çevrilirken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz temmuz ayından bu yana karşılanmayan 'emeklilere en az 7 bin TL seyyanen zam ve bunun kök maaşa yansıtılması' talebini köşesine taşıdı.

Emeklilerin büyük bölümüne 'kök maaş garabeti' yüzünden zam yapılmadığını, üçte birlik kısmının ise yüzde 25'le geçiştirildiğini hatırlatan Çetingüleç, kulislerden edindiği bilgileri de aktardığı yazısına şöyle devam etti:

"Ne Devlet Bey'den ses çıkıyor, ne iktidardan. Peki bu sessizliği hayra mı yormak lazım? Kulislere yansıyan bilgi şöyle:

Devlet Bey'in talebi Mehmet Şimşek'e de iletilmiş, ama Maliye buna sıcak bakmamış. Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş.

Dengeli ve enflasyon hedefleriyle tutarlı bir zammın daha fazla yarar sağlayacağına dikkat çekmiş. Ancak...

Genel olarak yüksek zamma karşı çıkmakla birlikte kök maaşı 7 bin 500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına Maliye'den izin çıkmış."

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