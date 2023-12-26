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ENAG kurucusu gerçek enflasyonu açıkladı

ENAG kurucusu gerçek enflasyonu açıkladı
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Her ay TÜİK'ten önce enflasyon verilerini paylaşan ENAG'ın kurucusu Veysel Ulusoy, bütçe rakamlarına dikkat çekerek gerçek enflasyonu hesapladı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nın (ENAG) kurucusu Veysel Ulusoy gerçek enflasyonu açıkladı.

Ulusoy, bütçe rakamlarındaki artıştan yola çıkarak gerçek enflasyonu gözler önüne serdi.

X hesabından paylaşım yapan Veysel Ulusoy, verilere dikkat çekti.

"Ülkelerin bütçeleri enflasyon ve ekonomik büyümenin de göstergeleri niteliğindedir" diyen Veysel Ulusoy, "2021 yılında 1.6 trilyon lira olan Türkiye merkez bütçesi 2024 yılında 11 trilyon lira oldu. Artış oranı %587. Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi?" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VERİLERİ ARASINDA BÜYÜK MAKAS VAR

ENAG her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, kasım ayında TÜFE aylık yüzde 5,58 artarken 12 aylık enflasyon da yüzde 129,27 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini göre ise aylık bazda TÜFE yüzde 3,28 artarken yıllık bazda da yüzde 61,98 artış gösterdi.

 

Etiketler enag enflasyon araştırma grubu enflasyon
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