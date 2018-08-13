Benzin ve motorine büyük zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medyadan benzine ve motorine zam yapıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, benzine 46 kuruş, motorine ise 58 kuruş zam yapılacak.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı yarından itibaren geçerli olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası ayrıca diğer akaryakıt ürünlerine de zam geldiğini duyurdu. Buna göre;

Kalorifer yaktında 44,

Fuel Oil'de 36,

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 36,

Gaz Yağı'nda 49 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı yarından itibaren geçerli olacak.

İşte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan o açıklama:

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı;



14/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 46,

Motorinde 58 Kuruş/Litre



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — Epgis (@trepgis) 13 Ağustos 2018