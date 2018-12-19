Erken emeklilik bekleyenlere müjde

Erken emeklilik hayali kuran yüz binlerce kişiye müjde. Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesabına dahil edilmesi için tasarı hazırlanıyor. Bu tasarının yakın zamanda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

A Haber’de yer alan habere göre, SGK'nın mevzuatına göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında, iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor. Ayrıca bunlar sigortalı sayılıyor. Fakat stajyer ve çıraklık sigortası emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamı dışında tutuluyor. İşte bu mağduriyetin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK

Yüz binlerce kişiye erken emeklilik getirecek düzenleme Meclis’e geliyor. Teklife göre, stajyer ve çırak eğitimi alanların erken emekli olması için 2 yol bulunuyor. Birincisi stajyer ve çırakların çalışma başlangıçlarının doğrudan emeklilikte başlangıç kabul edilmesi. İkincisi ise staj ve çıraklıkta geçen sürelere, askerlikte olduğu gibi borçlanma hakkının verilmesi. Düzenleme kabul edilirse 2000 yılı öncesinde stajyer ya da çırak olarak çalışan yüz binlerce kişi erken emeklilik fırsatını yakalamış olacak.