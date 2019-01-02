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  2. Ekonomi
  3. 02 Ocak 2019 15:45

Ethem Sancak'ın şirketinde çok sayıda kişi işten çıkarıldı

İzmir'de bulunan BMC otomotiv fabrikasında 90'a yakın beyaz yakalı çalışan, üretimin azalması, performans düşüklüğü gibi gerekçelerle işten atıldı.

Ethem Sancak'ın şirketinde çok sayıda kişi işten çıkarıldı
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İzmir Pınarbaşı’da bulunan ve AKP'li Ethem Sancak’ın sahibi oldugu BMC otomotiv fabrikasının yeni yıldaki ilk kararı 90'a yakın beyaz yaka çalışanı işten çıkarmak oldu.

Evrensel'de yer alan habere göre; şirketin İzmir Bornova'daki fabrikasındaki işten çıkarmalara gerekçe olarak üretim azalması, çalışanların performans düşmesi olarak gösterilirken fabrikada yatırımlar hızla devam diyor. BMC de yakın zamanda işçiler arasında da işten atmaların olacağı söyleniliyor.

Devletten aldığı 585 Milyon liralık savunma desteği ve gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi ve kurumlar vergisi indirimi gibi desteklerle bir kez daha gündeme gelen BMC Otomotiv geçtiğimiz yıl hedefledikleri kâr oranını ikiye katlayarak büyüme rekoru kırmıştı. Şirket son olarak Sakarya da kurulu olan 1. ana bakım merkezini 25 yıllığına devredilmesi ve kurulu fabrikada Altay Tankı üreteceği ile gündeme gelmişti.

 

 
 

Evrensel

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