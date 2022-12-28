EYT düzenlemesi sonrası merak edilen soru: Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıklamasının ardından, "emeklilik başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte adım adım emeklilik başvurusu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın ayrtıntılarını açıkladı.

Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini açıklayan Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını belirtti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Açıklamanın ardından EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmam mümkün. e-Devlet üzerinden emeklilik başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru için gerkenler adım adım şöyle:

e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.(İlgili ekrana buradan ulaşabilirsiniz)



Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.



Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.



SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek. Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.



TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.



Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.



‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da 'evet' ya da 'hayır' cevabı mutlaka işaretlenmeli.



Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK’ye gönderilmiş olacak.