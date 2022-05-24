Fahiş zam furyası onları da vurdu! Bir hayalde daha 2. el, sıfır km'yi solladı

Otomobil ve konut fiyatlarındaki yükseliş motosiklet sektörüne de sıçradı. Artık motosiklet sektöründe de otomobilde olduğu gibi ikinci el fiyatları, sıfır km fiyatlarını solladı.

Pandemiyle birlikte yükselişe geçen motosiklet pazarında talep hızlandı. Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre sıfır otomobile erişimin giderek zorlaşması ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra özellikle üst segment motosikletlerin yatırım aracı olarak öne çıkması talepteki bu artışta etkili oldu.

Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, markaların artan talebi karşılamakta zorlandığına dikkat çekti. Pandemiyle birlikte lojistikte ortaya çıkan konteyner krizinin yanı sıra çip kıtlığı da motosiklet arzını kısıtlayan önemli nedenler arasında. Arz-talep arasındaki makasın açılması ve enflasyonist baskı nedeniyle fiyatların artış eğiliminde olması, otomobilden sonra motosikleti yatırım aracı olarak öne çıkardı.

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, “Markalar talebin yüzde 20’sini bile karşılamakta zorlanıyor. Tedarik sorunu devam ediyor. Gelen araç hemen satılıyor. Pandemiyle birlikte toplu taşıma kullanmak istemeyen çok sayıda tüketici motosiklet alımına yönelmişti. Buradaki talep devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış da motosiklet satışlarına yansıdı. Çünkü motosiklet 100 km’de 2-3 litre yakarken, otomobil 7-10 litre arasında yakıyor. Motosikletin bakım ve sigorta masrafl arı da daha az. Motosiklet yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Üç adet birden alan tüketici olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Arzın talebin gerisinde kalması nedeniyle bazı modellerde ikinci el motosiklet fiyatlarını geçmesine neden oldu. Benzer bir durum geçen yılın sonunda otomobilde de başlamıştı. Çip krizi nedeniyle arzı giderek azalan ve kura bağlı olarak fiyatı sürekli artan otomobil, en cazip yatırım araçlarından biri haline gelmiş, memuru, emeklisi, esnafı para kazanmak için oto alım-satımına yönelmişti. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Motosikletin durumu da otomobil gibi oldu. Özellikle üst segment motosikletlerde arz talebe yetişemiyor” dedi. Online satış kanallarında sıfır kilometre, ya da çok düşük kilometrede olan 2022 model motosiklet ilanlarındaki artış dikkat çekiyor. Bazı modellerde motosikletin ikinci el fiyatı sıfırın yaklaşık yüzde 10 üzerinde satılıyor. Liste fiyatı 733 bin TL olan 2022 model Honda GL1800 Gold Wing DCT motosikletin, 25 Nisan’da trafiğe çıkan ikinci el modeli 810 bin TL’ye ilana koyulmuş. Motosiklet fiyatlarındaki artış da devam ediyor. Son bir yılda sıfır motosiklet fiyatları yüzde 100’ün üzerinde arttı.

YÜZDE 20 BÜYÜME

TÜİK’in son açıkladığı verilere göre, motosiklet satışları bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak yaklaşık 49 bin adet oldu. Martta hızlanan satışlar yıllık bazda yüzde 25 arttı. Nisan ve mayıs ayı satışlarının da oldukça iyi gittiğini vurgulayan yetkililer, yıl sonunda en az yüzde 20 artış bekliyor. Geçen yıl 256 bin adet motosiklet satılmıştı.