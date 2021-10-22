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Faiz kararıyla piyasaları ateşleyen Merkez Bankası'ndan bir ilk daha

Faiz kararıyla piyasaları ateşleyen Merkez Bankası'ndan bir ilk daha

Merkez Bankası'nın güçlü faiz indirim kararı piyasalardan kısa sürede tepki görürken Para Politikaları metnine bir başlığın ilk defa girildiği görüldü.

Merkez Bankası’nın şaşırtan faiz indirimi kararından sonra yayımlanan karar metninde bir başka sürpriz ise sürdürülebilir finansın metne girmiş olması. 

Dünya'nın haberine göre; PPK metninde “Kurul, ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır” ifadesi yer aldı. 

 Uzmanlar PPK’da bunun tartışılmış olmasını şaşırtıcı bulsa da önümüzdeki dönemde sürdürülebilir finansman konusunda Merkez Bankası’nın da teşvik edici politikalar uygulayabileceğini dile getirdi.

Dünya

Etiketler tcmb merkez bankası faiz kararı faiz indirimi
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