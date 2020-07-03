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  4. 03 Temmuz 2020 10:11

İşte enflasyon sonrası, dolar, euro ve altında ilk rakamlar

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından haftanın son işlem gününde dolar, euro ve altının ilk tepkisi belli oldu.

İşte enflasyon sonrası, dolar, euro ve altında ilk rakamlar
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Türkiye İstatistik Kurumu milyonlarca memur, memur emeklisi, Bağkur ve SSK emeklisinin maaş zamlarını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Haziran ayında enflasyon yüzde 1,13 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12,62 oldu.

Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 6,85 civarında bir seyir izliyor. Kur bugün de 6,85'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,70'te seyrediyor.

Hafta başından bu yana 389-395 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe 391 lira seviyelerinden başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.554 liradan satılıyor.

Altının onsu ise 1.776,24 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Piyasalar corona virüsle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Dünya genelinde açıklanan yeni vaka sayıları, salgında ikinci dalga endişelerini artırmış durumda.

Analistler, Covid-19 aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

 Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının öne çıktığını kaydetti.

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