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Fuat Oktay'dan yerli motor açıklaması

Fuat Oktay'dan yerli motor açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla tesliminin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2022de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak. 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır." dedi.

Oktay ayrıca, 2022 yılında Topkapı Sarayı’nın bazı bölümlerinin, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi saraylarının ise restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

DHA

Etiketler fuat oktay yerli motor
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